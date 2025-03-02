İran'ın endişesi büyük! PKK silah bırakırsa Türkiye'nin etkisi artacak

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın geçen perşembe günü "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlığı ile yaptığı "PKK kendini lağvetsin" açıklamasının yankıları sürüyor.. İran merkezli haber sitesi İrdiplomacy'de yayımlanan ve Kürt meselesi üzerine çalışan akademisyen ve analist Kudret Ahmediyan tarafından kaleme alınan analizde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silahlı mücadeleyi sonlandırma yönündeki son açıklamaları ele alındı. Ahmediyan, bu gelişmenin PKK için taktiksel bir dönüşüm anlamına geldiğini ancak Türkiye'nin bölgesel gücünü artıran önemli bir faktör haline geldiğini belirtti. Analize göre, bu sürecin uzun vadede hem Türkiye hem de İran açısından stratejik dengeleri değiştirecek sonuçlar doğurması muhtemel.

SÜREÇ BİR ANDA HIZLANDI

PKK'nın uluslararası ve bölgesel dinamiklerde yaşanan değişimlerle birlikte kritik bir yol ayrımına geldiğini belirten Ahmediyan, Türkiye'nin son yıllarda Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki etkisini artırmasının, Avrupa'nın Türkiye'yi stratejik bir denge unsuru olarak görmesinin ve Suriye'deki gelişmelerin, PKK'nın silahlı mücadele stratejisini sürdürülebilir olmaktan çıkardığını vurguladı. Ahmediyan'a göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yeni siyasi yaklaşımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreci sahiplenmesi, gelişmelerin hızlanmasında etkili oldu.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın geçen perşembe günü "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlığı ile yaptığı "PKK kendini lağvetsin" açıklamasının yankıları sürüyor.. İran merkezli haber sitesi İrdiplomacy'de yayımlanan ve Kürt meselesi üzerine çalışan akademisyen ve analist Kudret Ahmediyan tarafından kaleme alınan analizde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silahlı mücadeleyi sonlandırma yönündeki son açıklamaları ele alındı. Ahmediyan, bu gelişmenin PKK için taktiksel bir dönüşüm anlamına geldiğini ancak Türkiye'nin bölgesel gücünü artıran önemli bir faktör haline geldiğini belirtti. Analize göre, bu sürecin uzun vadede hem Türkiye hem de İran açısından stratejik dengeleri değiştirecek sonuçlar doğurması muhtemel.

PKK SİLAH BIRAKMAYA MECBUR

Ahmediyan'a göre, eğer Öcalan ve PKK ile yürütülen bu süreç, Kürtlerin askeri kapasitesini ortadan kaldırmaya yönelik bir taktik olarak kullanılıyorsa, uzun vadede Kürt siyasi hareketinin Türkiye'deki etkisi ciddi şekilde zayıflayabilir. PKK'nın "silahlı mücadeleyi sonlandırmak ile siyasal süreçlere dahil olmak" arasında sıkıştığını öne süren Ahmediyan, PKK'nın silah bırakmaması durumunda Türkiye'nin artan askeri ve siyasi gücü karşısında tamamen yok edilme riskiyle karşı karşıya kalacağını savundu.

BÖLGESEL DENGE NASIL DEĞİŞECEK?

PKK'nın silahlı mücadeleyi sonlandırmasının yalnızca Türkiye açısından değil, bölgesel dengeler açısından da kritik bir gelişme olduğunu belirten Ahmediyan, özellikle Beşar Esad yönetimindeki Baas rejiminin zayıflamasıyla Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkisinin artacağını, İran'ın ise bölgedeki manevra alanının daralacağını ifade etti. Bu gelişmenin İran açısından stratejik bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Ahmediyan, İran'ın, bölgedeki yeni güç dengesine karşılık olarak Batı ile ilişkilerini yeniden yapılandırması, Arap ülkeleriyle dengeli bir iş birliği geliştirmesi ve uluslararası arenada yeni politikalar üretmesi gerektiğini vurguladı.