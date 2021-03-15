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Dünya

İran'ın 'füze şehri' tanıtıldı

İran seyir, balistik füze ve elektronik harp ekipmanlarının konuşlandırıldığı yeni üs olduğu ifade edilen yere ilişkin görüntüler paylaştı.

star.com.tr15 Mart 2021 Pazartesi 21:20 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 21:31
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İran devlet televizyonunda, Devrim Muhafızları üssü olduğu belirtilen, seyir ve balistik füzelerin yanı sıra elektronik harp ekipmanlarıyla donatılmış bir alana ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

Bir" füze şehri" olarak tanımlanan üsten, füzelerin sıralı olarak dizildiği görseller paylaşıldı. Konum hakkında herhangi bir detay paylaşılmazken, üssün düşman sinyallerini tespit edecek ekipmana sahip olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Bugün gördüğümüz şey, Devrim Muhafızlarının deniz kuvvetlerinin büyük ve geniş füze kabiliyetinin küçük bir bölümü." dedi. İran'a yönelik yaptırımları bir ekonomik savaşın başlatılması olarak değerlendiren Selami, "İran'a karşı düşmanlığın yalnızca yenilgiye ve hayal kırıklığına yol açtığını" ifade etti.

star.com.tr

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