İran'ın Güney Kore'ye ihracatı yüzde 66 azaldı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen "İran-Güney Kore Arasındaki Ekonomik Fırsatlar" konferansında konuşan İran Ticareti Geliştirme Kurumu Asya ve Okyanusya Ofisi Genel Müdürü Müçteba Museviyan, marttan bu yana İran'ın Güney Kore'ye ihracatında ciddi düşüş yaşandığını söyledi.

Tahran ve Seul arasındaki ticari ilişkilerin ABD'nin yaptırımları sonrasında durgunlaştığını aktaran Museviyan, "Yıl başından (21 Mart) ekimin sonuna kadar İran'ın bu ülkeye ihracatı yüzde 66 azaldı." dedi.

Güney Kore'den yapılan ithalatın da ABD ambargoları nedeniyle yüzde 21 azaldığı bilgisini veren Museviyan, İran'ın bu ülkeden başta otomobil olmak üzere bin 300 kalem ürün ithal ettiğini hatırlattı.

Washington'un İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülke arasındaki Güney Kore, eylül ve ekim aylarında İran'dan petrol ithalatını sıfırlamıştı. İran'ın, Güney Kore'ye ihraç ettiği ürünlerin yüzde 93'ünü petrol ve petrol ürünleri oluşturuyor.