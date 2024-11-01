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Dünya

İran'ın güneydoğusunda Ceyşu'l Adl örgütüne operasyon: 4 kişi öldürüldü

İran'ın güneydoğusunda geçen hafta 10 askerin ölümüne yol açan saldırının yapıldığı Teftan bölgesinde düzenlenen operasyonda Ceyşu'l Adl örgütü mensubu 4 kişinin öldürüldüğü, 8 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 16:10 - Güncelleme:
İran'ın güneydoğusunda Ceyşu'l Adl örgütüne operasyon: 4 kişi öldürüldü
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde 26 Ekim'de devriye görevindeki sınır muhafızlarına Ceyşu'l Adl örgütü tarafından düzenlenen saldırının ardından bölgede operasyonlar sürüyor.

Silahlı insansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonlarda Ceyşu'l Adl örgütü mensubu 4 kişi öldürüldü, 8 kişi de gözaltına alındı.

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Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarılırken, detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna sunulacağı belirtildi.

KANLI SALDIRIYI ÜSTLENMİŞLERDİ

İran'da 2003 yılından bu yana birçok kez sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen Cundullah adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi'nin, 2010'da yakalanıp idam edilmesi sonrasında örgüt 2012'de ismini Ceyşu'l Adl olarak değiştirmişti. Örgüt zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan-Belucistan bölgesinde saldırılar düzenliyor.

Örgüt, Sistan-Beluçistan eyaletinde 30 Eylül'de düzenlenen ve 3 polisin hayatını kaybettiği silahlı saldırıları ve 1 Ekim'de bir okula açılan ateşte 4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı üstlenmişti.

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Son olarak 26 Ekim'de Teftan bölgesinde devriye görevindeki sınır muhafızlarına kimliği belirlenemeyen silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıyı bölgede sık sık eylemler yapan Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlendiğini duyurmuştu.

İran, "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek saldırılar düzenleyen örgütün, yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

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