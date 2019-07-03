İran'ın güneydoğusunda yola tuzaklanan bomba patladı: 2 yaralı

Patlamayla ilgili İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Maraşi, İranşehr ilçesinde yola tuzaklanan bombanın devriye gezen bir polis aracının geçişi sırasında patladığını söyledi.

Maraşi, "Bu hadise sonucu 2 polis yaralardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi." dedi.

"Ceyşu'l Adl" örgüt, internet sitesinde yayımladığı bildiriyle saldırıyı üstlendi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor. ABD yönetimi de iki gün önce söz konusu örgütü, "küresel terör örgütleri" listesine dahil etmişti.

Zahidan kentinde 13 Şubat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen ve Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısını da Ceyşu'l Adl üstlenmişti. Örgüt geçen yıl ekim ayında da 12 İran askerini kaçırmıştı.