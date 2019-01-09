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İran'ın güneyinde 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmed Tahiri, basına yaptığı açıklamada, İranşehr kentinde bugün güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmanın ardından 2 ton uyuşturucu madde ile bir aracın ele geçirildiğini aktaran Tahiri, kaçakçıların coğrafi şartlardan istifade ederek motosikletle kaçmayı başardığını söyledi.

Asya ülkelerinden, özellikle de Afganistan'tan Avrupa ve diğer bölgelere yapılan uyuşturucu ticaretinde transit ülke konumundaki İran'da her sene çok miktarda uyuşturucu madde ele geçiriliyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Madde ile Mücadele Ajansı raporlarına göre, dünyada üretilen uyuşturucu maddelerin yüzde 19'unu tüketen tüm Avrupa kıtasından sonra yüzde 15'lik uyuşturucu madde tüketimiyle dünyada ikinci sırada bulunan İran’da uyuşturucu maddeyle mücadele, ülkenin temel sorunları arasında yer alıyor.

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, 12 Kasım 2018'de İran'daki mahkumların yüzde 70'inin direkt ya da dolaylı olarak uyuşturucu suçlusu olduğunu açıklamıştı.

İran Meclisi Yargı ve Hukuk Komisyonu Üyesi Yahya Kemalpur ise İran cezaevlerinde kapasitenin çok üstünde mahkum bulunmasından dolayı Afgan tutukluların ülkelerine iade edilmesi gerektiğini söylemişti.

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