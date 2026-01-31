İSTANBUL 9°C / 6°C
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
  • İran'ın güneyinde patlama! ''Devrim Muhafızları komutanı hedef alındı'' iddiasına cevap
Dünya

İran'ın güneyinde patlama! ''Devrim Muhafızları komutanı hedef alındı'' iddiasına cevap

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi. Patlamada İran Devrim Muhafızları komutanının hedef alındığı iddiası yalanlandı.

31 Ocak 2026 Cumartesi 15:04
İran'ın güneyinde patlama! ''Devrim Muhafızları komutanı hedef alındı'' iddiasına cevap
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bir binada patlama oldu.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi.

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülüyor.

"İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI HEDEF ALINDI" İDDİASI

Patlamanın ardından İran Devrim Muhafızları komutanının hedef alındığı iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları komutanının hedef alınmadığı ve patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu ifade edildi.

