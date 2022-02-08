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Dünya

İran'ın güneyindeki bir limanda çıkan yangında 7 tekne tamamen yandı

İran'ın güneyindeki Asuliye kentinde bir limanda çıkan nedeni henüz belirlenemeyen yangında 7 ticari teknenin tamamen yandığı belirtildi.

AA8 Şubat 2022 Salı 11:45 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 11:46
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Buşehr eyaletine bağlı Asuliye kentindeki Nehl Taki Limanı'nda demirli 7 teknede yerel saatle 03.17'de yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının 4 saatlik bir çalışmanın sonucunda söndürüldüğü ve olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Asuliye Kaymakamlığı Sivil İşler ve Planlamadan Sorumlu Yardımcısı Ali Rahmani, "Nehl Taki Limanı'nda çıkan yangında maalesef 7 ticari tekne yüzde yüz yandı." dedi.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini aktaran Rahmani, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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