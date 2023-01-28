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Dünya

Van ve çevre illerden de hissedildi: İran'da korkutan deprem

İran'ın Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Van ve çevre illerden de hissedildi.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Van ve çevre illerden de hissedildi: İran'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te meydana gelen deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

VAN VE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremin Van'da da hissedildiği ifade edildi.

Kentte ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Jandarma, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
  • AFAD
  • deprem

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