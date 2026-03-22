İran'ın Hürmüz Boğazı şartı: Geçiş izni verilen ülkeleri açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, İsrail ve ABD ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırılara katılmamış ülkelere ait gemilerin "yetkili makamların koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceği" kaydedildi.



Hürmüz Boğazı'nda oluşabilecek güvenlik risklerinden ABD ve İsrail'in sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması için askeri saldırıların sonlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

İspanya'dan Hürmüz çağrısı: Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı

Trump'a "perişan olursunuz" cevabı

İran: Hepsini yok ederiz!