İran'ın ikinci yaptırımlardan önceki dönemde petrol geliri arttı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran yönetiminin petrol satışından elde ettiği gelir, ülkenin resmi takviminin başlangıcı olan mart ayından kasım ayına kadarki sürede, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 17 milyar 300 milyon dolar oldu.

Ülkenin petrol gelirinin, doların yerli para birimi tümen karşısında değer kazanması ve petrol varil fiyatının yükselmesi nedeniyle arttığı belirtiliyor. Bu yılın mart ayında 4 bin tümenin altında olan Amerikan doları, eylül ayında 19 bine kadar çıkarak rekor kırmış, ham petrol fiyatı da ekim ayında dünya piyasalarında 85 dolara kadar yükselmişti.

İran'ın petrol geliri yükselse de ABD'nin Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan gibi ülkelere tanıdığı 6 aylık muafiyetin dolmasının ardından ülkeyi zor günler bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmasının ardından 7 Ağustos'ta İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik 5 Kasım'da devreye giren ikinci yaptırım paketiyle İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırım uygulanıyor.

Yaptırımlarla birlikte mayısta günlük 2,7 milyon varil petrol ihraç eden İran, çeşitli tanker izleme verilerine göre, eylülde yaklaşık 1,9 milyon varil petrol sattı.