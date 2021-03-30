AA 30 Mart 2021 Salı 15:58 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 16:00

Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili görüşlerini paylaşan 88 yaşındaki eski siyasetçi, anlaşmayı ülkenin bağımsızlığına, egemenliğine ve halka yapılmış "büyük bir ihanet" olarak değerlendirdi.

Açıklamasında ülke idarecilerini "kötü yönetimleri" nedeniyle eleştiren Sadr, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma hayata geçirilirse, İran tüm alanlarda tamamen Çin'in hakimiyetine girecektir ve dünyanın en büyük süper gücü olmak isteyen bir gücün oluşturduğu ağın parçası olacaktır."

1979 yılındaki İran devriminin ardından ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Sadr, 5 Şubat 1980 ile 20 Haziran 1981 tarihleri arasında görev yaptı. Sadr, Devrim Lideri Ayetullah Humeyni ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevden alındı ve Fransa'ya yerleşti.

- Anlaşma büyük tepki topladı

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İranlılar sosyal medya hesaplarından ve bazı şehirlerde düzenledikleri protesto gösterilerinde Tahran hükümetine tepki göstererek, anlaşmanın iptal edilmesini talep etti.

27 Mart'ta imzalanan İran-Çin Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın detayları henüz açıklanmasa da muhalifler, Tahran yönetiminin ABD yaptırımları nedeniyle büyük darbe alan ekonomiyi canlandırma amacıyla söz konusu anlaşmayla Pekin'e tavizler vereceğini iddia ediyor.