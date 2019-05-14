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İran'ın İsfahan eyaletinde kadınların bisiklet kullanımı yasaklandı

İran'ın İsfahan eyaletinde kadınların umumi alanlarda bisiklet kullanması yasaklandı. Karara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacak.

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İsfahan Devrim ve Genel Savcısı Ali İsfahani, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, kadınların umumi yerlerde bisiklet kullanmalarının yasaklandığını ve kararın yetkili birimlere iletildiğini söyledi. 

Cuma imamları, cemaat ve bazı vatandaşların uzun süredir kadınların umumi alanlarda bisiklet kullanmasına itiraz ettiğini ve kadınların bu konuda rahatsız edildiğini dile getiren İsfahani, alınan yasak kararıyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Şehir merkezinde bisiklet kullanan kadınlar görüldüğünde birinci seferde saygılı bir şekilde uyarılacak, nüfus cüzdanları alınacak ve bisikletlerine el konulacak. Bunun üzerine güvenlik merkezlerine başvuran vatandaşlara birinci seferde herhangi bir cezai işlem uygulanmadan bisikletleri iade edilecek. Eğer aynı eylem ikinci ve üçüncü defa tekrarlanırsa, kanunlara göre muamele edilecek."

"İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma merkezlerinin" kanunlara göre oluşturulduğunu ve umumi alanlardabaşını açan kadınların da bu kanuna göre muamele gördüğünü aktaran İsfahani, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili olarak belediye ve güvenlik güçlerine çözüm önerisinde bulundum ve uygun tasarımların olması durumunda kadınların da bisiklet kullanabileceğini ifade ettim."

İran'da reformist kanat ve insan hakları savunucuları, kadınların bisiklete binmesini yasaklayan bir kanun maddesinin olmadığını, yargı makamları ile güvenlik güçlerinin bu konuda keyfi uygulamalarda bulundukları eleştirisini dile getiriyor.

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