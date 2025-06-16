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Dünya

İran'ın İsrail'de yapamadığını yaptı! ABD sistemi kendi kendini vurdu

ABD üretimi THAAD, İsrail'i hedef alan İran füzelerini düşürmek yerine kendi kendini vurdu.

HABER MERKEZİ 16 Haziran 2025 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
İran'ın İsrail'de yapamadığını yaptı! ABD sistemi kendi kendini vurdu
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İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME

İran'ın 13 Mayıs'ta başlayan saldırılara misillemelerinde İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

THAAD, NEVATİM ÜSSÜ'NÜ KORUYAMADI

İsrail'de hedef alınan noktalardan biri de Nevatim Üssü oldu. Üssü korumak üzere yerleştirilen ABD yapımı THAAD hava savunma bataryasının hatası ise pahalıya mal oldu. Çatışmanın başladığı ilk günden itibaren yıllardır İsrail'in en çok övündüğü Demir Kubbe adlı hava savunma sistemi alarm verirken THAAD, bu durumu bir kez daha ortaya koydu.

KENDİ KENDİNİ VURDU

İran'dan gönderilen ve üssü hedef alan füzeleri etkisiz hale getirmek için üsse konuşlu bataryalardan ateşlenen füzeler, bilinmeyen bir sebeple zemine geri dönerek kendini vurdu. Üssün savunmasız kalmasıyla birlikte İran balistik füzeleri art arda üsse isabet etti. Füzelerin vurduğu alanlarda büyük patlamalar yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.

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