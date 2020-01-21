İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9252
  • EURO
    6,5727
  • ALTIN
    296.14
  • BIST100
    121973
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'ın kilit askeri tesislerini Rusya koruyacak
Dünya

İran'ın kilit askeri tesislerini Rusya koruyacak

Rusya, kilit askeri tesislerinin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi.

Star.com.tr21.01.2020  11:56 - Güncelleme: 21.01.2020  12:05

ABD tarafından İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ardından Ukrayna'ya ait yolcuğu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulması sonucu 176 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bölgede gerilim üst seviyede. ABD ve İran arasındaki krizin hat safhada olduğu bir zamanda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

Rus basınında yer alana habere göre, Orta Doğu'daki çok ciddi bir askeri çatışmanın zeminine karşı Rusya harekete geçti. Moskova, kilit askeri tesislerinin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi. Henüz Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmazken askeri uzmanlar bilgiyi doğruladı.

Kendi yarış arabasını yaptı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!
İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!

İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.