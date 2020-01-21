Star.com.tr 21.01.2020 11:56 - Güncelleme: 21.01.2020 12:05

ABD tarafından İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ardından Ukrayna'ya ait yolcuğu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulması sonucu 176 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bölgede gerilim üst seviyede. ABD ve İran arasındaki krizin hat safhada olduğu bir zamanda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Rus basınında yer alana habere göre, Orta Doğu'daki çok ciddi bir askeri çatışmanın zeminine karşı Rusya harekete geçti. Moskova, kilit askeri tesislerinin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi. Henüz Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmazken askeri uzmanlar bilgiyi doğruladı.