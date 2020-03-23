İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5971
  • EURO
    7,0478
  • ALTIN
    318.247
  • BIST100
    83573.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'ın Kum kentinde 170 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Dünya

İran'ın Kum kentinde 170 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

İran'ın Kum kentinde 40 doktor ve 130 hemşirenin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı, bunlardan 152'sinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 12:28
ABONE OL

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kum Tıp Bilimleri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kum kentinde 170 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Virüs bulaşan 40 doktordan 25'inin iyileştiği, 15'inin tedavisine ise çeşitli hastanelerde devam edildiği belirtilen açıklamada bir doktorun yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kentte çeşitli hastanelerde çalışan ve virüse yakalanan 130 hemşireden de 127'sinin hastalığı yendiği, 3'ünün tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

- 15 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1685'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 21 bin 638 olduğunu açıklamıştı.

Kum Şehid Beheşti Hastanesinden hemşire Tahire İsmaili'nin önceki gün hayatını kaybetmesiyle İran genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 10 doktor, 5 hemşire olmak üzere 15'e yükselmişti.

Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama faaliyetleri 5'inci gününde de sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu hafta çok kritik
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu hafta çok kritik

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu hafta çok kritik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.