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Dünya

İran'ın misillemesine AB'den ret

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlar üzerine Tahran yönetiminin de karşılık olarak AB'ye uyguladığı yaptırımları reddettiklerini bildirdi.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
İran'ın misillemesine AB'den ret
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AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, İran'ın AB'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili, "AB bu yaptırımları reddetmektedir. Bu yaptırımlar tamamen siyasi amaçlıdır. AB yaptırımlarına baktığınızda ise bunlar İran'daki insan hakları ihlalleri temelinde açık yasal gerekçelere dayandırılarak alınmıştır." dedi.

Stano, İran'a siyasi misillemeye odaklanmak yerine halkın ifade özgürlüğü gibi özgürlüklerini sağlama çağrısında bulunduklarını söyledi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü ülkede infiale yol açmıştı. Bunun üzerine başlayan protestolar ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 200'den fazla kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.

AB, Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolarla ilgili 17 Ekim'de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

İran da yanıt olarak Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de aralarında olduğu Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

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