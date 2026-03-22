İran'ın nükleer tesis misillemesi sert oldu! Demir Kubbe devre dışı… İsrail'den çaresizlik itirafı

İsrail basını, İran'ın İsrail'in Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık yetkilileri ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yayımlanan fotoğraflarda bölgede oluşan hasar görüntülendi.

EİLAT KENTİNDE DE SİREN SESLERİ DUYULDU

İran'ın İsrail'e yönelik son saldırıları doğrultusunda ülkenin güneyinde bulunan Eilat kentinde de siren sesleri duyuldu. İlk incelemelere göre saldırıda tespit edilen tehditler hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

DİMONA'DAKİ NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Dimona'ya yönelik saldırıda hava savunma sistemlerinin tespit edilen tehdidi engellemek için devreye girdiği ancak füzeyi imha etmeyi başaramadığı belirtilmişti.

İsrail'in güneyindeki Arad kentinde geniş çaplı yıkım yaşandı.

İRAN: "İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA FÜZE ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADIK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Musevi, "Bu andan itibaren İran'ın işgal altındaki toprakların hava sahasında füze üstünlüğünü sağladığını ilan ediyorum. Önümüzdeki saldırı dalgalarında kullanılacak yeni taktikler ve fırlatma sistemleri, ABD'li ve Siyonist komutanları hayrete düşürecek. Bu gece işgal altındaki toprakların güneyindeki gökyüzü saatler boyunca aydınlık kalacak" ifadelerini kullandı.

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısının ardından en az 39 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için devreye girdiği ancak füzeyi imha etmeyi başaramadığı belirtilmişti.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'da doğrudan isabet sağlayan ve ağır hasara yol açan füzelerin neden önlenemediğine ilişkin soruşturma başlattı

00:48 İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı: İran saldırısında Arad kentinde 7'si ağır 64 kişi yaralandı

İran'ın misillemesinde füzenin isabet ettiği İsrail'in güneyindeki Arad kentinde geniş çaplı yıkım meydana gelirken en az 33 kişi yaralandı

00:03 Bağdat ve Erbil'de havalimanı yakınlarında İHA saldırısı düzenlendi

00:00 Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi