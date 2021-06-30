Star.com.tr 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:35 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:38

İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Suriye'deki milis kuvvetlerde savaşmak için asker devşirdi.

Şii örgüt devşirilen askerlerin bir çok askeri eğitimden geçirmek için Suriye'nin Batı Fırat bölgesindeki El Mazare'deki üslere sevk etti.

Esed için yolu sonu mu? Putin'in yeni planı: Sığınma talep edecek Yaklaşık 85 kişilik bölüklere ayrılan Şii militanlar ağır silah ve gerilla savaş taktikleri eğitimine katılacak.

SOHR kaynaklarına göre, yeni milislerin 40'ı çeşitli tipte ağır makineli tüfek kullanmayı öğrenirken, 45'i de orta ve hafif makineli tüfek kullanmayı öğreniyor.

Milislerin aylık maaşının 120.000 Suriye Lirası olduğu ve Devrim Muhafızlarının merkezlerinden tıbbi, gıda malzemeleri ve ücretsiz sağlık hizmetleri alacakları bildirildi.

Halep'teki yabancı işgal gücü: Şii milisler

İran destekli yaklaşık 2 binini Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, 500 kadarını Pakistanlı Zeynebiyyun Tugayı, 2 bin 500 civarındaki milis doğrudan İran Devrim Muhafızları'nın saflarında görevli.

Halep'in batısında Hizbullah ve Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı özellikle Minyan, Karton Fabrikası, Dahiyet'ül Esed, 3000 Konutları, Askeri Akademi ve Hamdaniyye bölgelerini işgal etti..

Şii milisler, 2014 başından itibaren yerleştikleri Halep'te Suriye topraklarındaki en yoğun saldırılarını düzenledi.

Halihazırda ülkedeki yaklaşık 18 bin Şii milisten 12 bini sadece Halep topraklarında bulunuyor.

İran için savaşan Şii Afganlar: Fatimiyyun Tugayı

Fatimiyyun Tugayı, İran destekli milis gruplar arasında en öne çıkan Şii yapılanmalardan biri.

Suriye'de Esed rejimine destek veren yabancı savaşçı topluluklardan birisi de Afganistanlı Hazaralardır. Afgan savaşçılar 2012'de Irak menşeli grup Abul Fazl el-Abbas bünyesinde yer alırken sayılarının artmasıyla 2013'te Fatimiyyun Tugayı'nı kurmuşlardır.

İran'ın müttefiki Esed'i ayakta tutmak için Suriye'de mobilize ettiği silahlı gruplar içinde Hizbullah'tan sonra en etkilisi olan Fatimiyyun Tugayı, Afgan Şii Hazaralar'dan oluşmaktadır. OrtaDoğuHaber'in aktardığına göre Grubun temelini 2011 öncesi Suriye'ye sığınan, Şam güneyinde Seyyide Zeyneb türbesi yakınlarına yerleşen Hazaralar oluşturmaktadır. İyi derecede Arapça bilmelerinden ötürü koordinasyonu sağlamakta zorluk çekmeyen bu kesim, savaş başlangıcında Şam güneyinde ciddi direnç göstermiştir.

İran'ın Tahran ve Meşhed başta olmak üzere ülke genelinde mülteci konumunda bulunan Afganları seferber etmesiyle birlikte Fatimiyyun Tugayı'nın üye sayısı 20 bini bulmuştur. İran'ın Kabil ve Herat'ta açtığı seyahat acenteleri, hüseyniye ve bazı kurumlar vesilesiyle Afganistan'dan Suriye'ye savaşçı sevkettiği de iddia edilmektedir.

Halep ve Deraa gibi en zor cephelerde savaştırılan Fatimiyyun Tugayı'nın bugüne dek verdiği kaybın 2 binden fazla olduğu ifade edilmektedir.

Büyük çoğunluğu fakir, işsiz ve eğitim seviyesi düşük Afgan gençlerden oluşan Fatimiyyun Tugayı üyelerinin motivasyon kaynakları içinde Seyyide Zeyneb ve Seyyide Rukiyye türbelerini savunmak büyük önem arz etmektedir.

Fatimiyyun Tugayı, İran tarafından her türlü askeri, lojistik ve maddi desteği görmektedir. 2016'da Lazkiye'de hayatını kaybeden Fatimiyyun Tugayı komutanı Murteza Atayi, bir röportajında Afgan savaşçıların aylık 2.500.000 tümen maaş aldığını ifade etmiştir.[4]Başka bir kaynak İran'ın 600 dolar maaş verdiğini söylemektedir.

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