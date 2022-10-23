İran'ın Türk gücü korkusu: Gizli ajandası ifşa oldu

Ne Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesine ne de Azerbaycanlılara yapılan zulümlere ses çıkaran İran, yine Ermenistan'ın yanında durdu.

Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak stratejik Zengezur Koridoru yakınlarında konsolosluk açtı. Söz konusu adım, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesinde kritik bir adım daha olan Zengilan Uluslararası Havalimanı açılışının hemen ardından geldi.

Kapan Başkonsolosluğu'nun açılışında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan yan yanaydı. Abdullahiyan'ın yaptığı konuşma, İran'ın yıllardır Ermenistan'ın işgal politikasına verdiği örtülü desteğin kanıtı niteliğindeydi. Konsolosluğun açılmasının İran ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin derinliğini gösterdiğini söyledi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN HADDİNİ AŞAN İFADELERİ

İran Dışişleri Bakanı haddini aşan ifadeler kullandı ve "İran, Ermenistan'ın güvenliğini bölgenin güvenliği olarak görmektedir" dedi. Bu sözlerle Tahran'ın her zaman Erivan'ın yanında olduğunu ve çıkarlarını savunduğunu teyit etmiş oldu. İran'ın Azerbaycan'ın egemenlik haklarını hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

İran hükümeti Aralık 2021'de Dışişleri Bakanlığı'nın Kapan'da başkonsolosluk açılması önerisini onaylamıştı. Kapan, Ermenistan'ın güneyinde, İran sınırı yakınlarında yer alıyor. Yani Zengezur Koridoru'nun öngörülen güzergahı yakınlarında bulunuyor.

ERMENİSTAN'IN PİYONU GİBİ DAVRANAN İRAN

Ermenistan'ın piyonu gibi davranan İran'ın bu adımı Azerbaycan için şaşırtıcı değil. Çünkü Tahran geçmişten beri aynı iki yüzlü politikayı sürdürüyor. Din kardeşlerine yapılan zulme karşı üç maymunu oynayıp sözde tarafsızlığı savunuyor.

Ne Hocalı Soykırımı, ne Ermenistan'ın yakıp yıktığı camiler ne de Azerbaycan topraklarının işgali İran'ı bugüne kadar harekete geçirdi. Tahran yönetimi yalnızca izlemekle yetindi. İslami değerler hiçe sayıldı. İran, Müslümanların kanını akıtan Ermenistan ile yan yana durdu.

HACIYEV: ERMENİSTAN BÖLGE DIŞINDAN ÜLKELERİ BÖLGEYE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR

Haber Global'e konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Ermenistan bölgeye, bölge dışından ülkeleri getirmeye çalışıyor" dedi.

Hacıyev "Başka bir ülkenin arazisinde diplomatik temsilcilik açılması her ülkenin kendi kararıdır. Ama Azerbaycan barışın ve sulhun temin edilmesinin taraftarıdır. Bildiğiniz gibi Azerbaycan, Ermenistan'a barış anlaşması teklif etti. Ama bölgede durumu gerginleştiren taraf Ermenistan'dır. Bölgeyi işgal eden Ermenistan'dır. Çünkü Azerbaycan toprakları işgal altında kalmış, camilerimiz, İslam kültürümüz mahvedilmiştir. Camilerde domuz saklanmıştır. İşgalden kurtulmuş topraklarda bizim işgalden önce 67 camimiz vardı. Bunun 65'i tamamen kullanılamaz hale getirildi." diye konuştu.

İran'ın iki yüzlü politikası, 2. Karabağ Savaşı sırasında da değişmedi. İran, Ermenistan'a gizlice silah yolladı. Erivan'ın propagandasına da destek verdi.

Hacıyev, "Ermenistan bu bölgeye bölge dışından ülkeleri getirmeye çalışıyor. Azerbaycan da diyor ki bölgenin sorunlarını bölge ülkeler olarak kendimiz çözmeliyiz. Azerbaycan'ın barış girişimleri masada. Azerbaycan Ermenistan ile barış anlaşmasını imzalamak ve yeni bir bölgede barışın esas alındığı bir düzeni oluşturmak istiyor." diyerek bu durumu açıkladı.

Son olarak Ahlak Polisi'ne karşı patlak veren ülke çapındaki protestoları durduramayan Tahran Yönetimi, dikkatleri başka yöne çevirmek için güç gösterisi yapmaya çalıştı. Azerbaycan sınır bölgesinde askeri tatbikat yaptı.

Hacıyev, "Her ülke kendi içerisinde tatbikat yapabilir ama burada karşılıklı güven ortamında fikir alışverişinde bulunmak çok önemlidir" yorumunda bulundu.

İRAN ORDUSU'NUN STANDARTLARIN ÇOK GERİSİNDE KALAN TEÇHİZATLARI

Ancak Tahran Yönetimi Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği tatbikatla da amacına ulaşamadı. Tatbikat, İran Ordusu'nun durumunu gözler önüne serdi. Modern askeri standartların çok gerisinde kalan teçhizatlar kullanıldı. 1970'li yıllardan kalan bu teçhizatlar güç gösterisinin aksine hedeflerin yanlış tespit edilmesine neden oldu.

HAMANEY'İN KÜSTAH AÇIKLAMASI

İran dini lideri Ali Hamaney yaklaşık 3 ay önce ülkenin gizli ajandasını ortaya çıkaran küstah bir açıklamaya imza atmış, Zengezur koridorunu eleştirip Ermenistan'ın yanında durmuştu. Çünkü, Azerbaycan'ın Karabağ'da işgale dayalı statükoyu bozmasından rahatsız, Güney Kafkasya'da oluşan yeni jeopolitik gerçekliği engellemeye, geciktirmeye çalışıyor.