AA 07 Temmuz 2020 Salı 13:38 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 13:39

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Agazade, "Urumiye'de Kovid-19 hastaları için ayrılan İmam Humeyni ve Ayetullah Talagani hastanelerindeki bölümler doldu." dedi.

Agazade, kentte salgının giderek yayılması nedeniyle üçüncü bir hastaneyi koronavirüs hastaları için açmayı planladıklarını kaydetti.

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 11 bin 931'e, vaka sayısı ise 245 bin 688'e ulaştı.