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Dünya

İran'ın uydusu Rus Soyuz roketiyle uzaya fırlatıldı

İran, yeni araştırma ve gözlem uydusu 'Pars 1''in Rusya'nın Soyuz roketiyle fırlatılarak 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştirildiğini duyurdu.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
İran'ın uydusu Rus Soyuz roketiyle uzaya fırlatıldı
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İran devlet televizyonunun haberine göre, uydu Rusya'nın Vostoçni Uzay Üssünden, Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı.

"Pars 1" adı verilen görüntüleme ve araştırma uydusu, 500 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

İran Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ve üretilen 134 kilogram ağırlığındaki uydunun, üzerindeki multispektral ve kısa dalga kızılötesi kameralarla 100 günden daha kısa bir sürede, İran topraklarının yüzde 95'ini görüntüleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

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