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'İran'ın yaptığı hatalar kendisini savaşa götürebilir'

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını açıklayan İran'a tepki göstererek, yaptığı 'hataların' Tahran'ı savaşa götürebileceğini söyledi.

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İsrail ordu radyosuna konuşan Katz, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın uranyum stok limitini aşmasının Avrupa için bir "uyarı sinyali" olduğunu ileri süren Katz, "İran kaplanını beslemek, sorunu çözmeye yardımcı olmayacak. Sert politikalar ve yaptırımların yanı sıra ABD'nin İran'a karşı siyaseti desteklenirse kısa sürede bu kaplanın kağıttan olduğu ortaya çıkacak." dedi.

İsrail'in tek başına hareket etmek zorunda kalsa bile İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini söyleyen Katz, "Gri bölgede yaptığı hatalar İran'ı kırmızı bölgeye yani ağır darbe alacağı savaşa götürebilir." diye konuştu.

Tahran yönetimi, dün zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde, Tahran yönetiminin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığı yer almıştı.

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