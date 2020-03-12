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Dünya

İran'ın Yezd eyaletinde 30 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Yezd Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, Yezd eyaletindeki 30 sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini söyledi.

AA12 Mart 2020 Perşembe 16:06 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:06
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şadkam, "8 uzman (doktor), 22 hemşire ve laborant koronavirüse yakalandı." dedi.

Şadkam, söz konusu eyaletteki hastanelerde koronavirüsten 410 kişinin tedavi gördüğünü kaydetti.

- 14 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, İran'da koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 14'e yükseldi.

Tahran Şehid Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habibulllah Pirevi, dün, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran medyasına göre, ülkede şu ana kadar, 9 doktor ve 4 hemşire salgında yaşamını yitirdi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir? İşte o soruların cevabı..

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