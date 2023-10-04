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Dünya

İran'ın Zengezur Koridoru korkusu: Kesinlikle karşıyız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan'ı Nahçivan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'nun 'ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit' olduğunu savundu.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 19:19 - Güncelleme:
İran'ın Zengezur Koridoru korkusu: Kesinlikle karşıyız
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Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özel Temsilcisi Halef Halefov ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, görüşmelerin içeriğine ilişkin X sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Buna göre Reisi, Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ile yaptığı görüşmelerde, "Zengezur Koridoru'nun NATO'nun bölgedeki varlığı için dayanak olacağını ve ülkeler için ulusal güvenlik tehdidi oluşturacağını" iddia ederek, İran'ın buna kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.

Rusya'dan Zengezur koridoru açıklaması
  • İran
  • Zengezur Koridoru
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