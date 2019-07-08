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'İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimi yüzde 4.5'i geçti'

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini söyledi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Kemalvendi, "Bu sabah, İran, yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum oranını geçmiştir." dedi.

Kemalvendi, söz konusu oranın ülkedeki güç reaktörlerinin yakıt ihtiyacına cevap vermek için üretildiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.

Tahran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası başlattığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmadan kaynaklı çıkarlarına ulaşamadığını belirterek, anlaşmaya taraf ülkelerden (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) söz konusu çıkarlarını temin etmelerini istemiş, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine uranyum oranı ve miktarıyla ilgili taahhütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

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