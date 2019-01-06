İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kermanşah eyaletine bağlı Gilani Garb İlçesi olan deprem yerel saatle 17.11'de meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

İran-Irak sınırına yakın bölgede yaşanan depremin, Irak'ın başta Bağdat olmak üzere Erbil ve Süleymaniye kentlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.