İran'la nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerine ara

Reuters 21 Haziran 2021 Pazartesi 08:14 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 08:14

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı muhafazakar aday İbrahim Reisi kazanırken, Batılı ve İranlı yetkililer seçimlerin ardından nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerine ara verdiklerini duyurdular.

İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazli devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Reisi'nin 28.9 milyon oy kullanılan cumhurbaşkanlığı seçimini 17.9 milyon oyla kazandığını belirtti.

Dört adayın yarıştığı Cuma günü yapılan seçimlere katılım oranı %48.8 ile ülke tarihinin en düşük seviyesine inerken 3.7 milyon geçersiz oy çıktı. Geçersiz oyları büyük ihtimalle boş oy ya da protesto amaçlı oyların oluşturduğu düşünülüyor.

Ülke içinde ve dışında yaşayan liberaller seçimleri boykot çağrısında bulunurken, ekonomik zorluklar nedeniyle seçime katılım oranının düşmesi bekleniyordu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 2019'da Reisi'yi yargının başına geçirmesinden birkaç ay sonra ABD, Reisi'ye insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım getirmişti.

Batılı yetkililer, Batı ülkelerini sert şekilde eleştiren Reisi'nin seçimleri kazanmasını takiben görüşmelere ara verilmesinin ardından dün Tahran'a nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerinin ucu açık bir şekilde devam edemeyeceği uyarısında bulundular ve yakında bir karara varılması gerektiğini vurguladılar.

İki diplomat görüşmelere yaklaşık 10 gün ara verilmesini beklediklerini ifade etti.

İranlı ve Batılı yetkililer Reisi'nin seçilmesinin İran'ın müzakerelerdeki pozisyonunu değiştirmeyeceğini düşünüyorlar. İran'da politikaya dair tüm konularda son sözü dini lider Ayetullah Ali Hamaney söylüyor.

İran nükleer anlaşmasının taraflarından E3 olarak bilinen grubu oluşturan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın diplomatları gazetecilere yaptıkları yazılı açıklamada hâlâ çözülmesi gereken zor konuların olduğunu belirterek, "Daha önce de dediğimiz gibi, zaman hepimizin aleyhine işliyor. Görüşmeler açık uçlu devam edemez" ifadelerini kullandılar.