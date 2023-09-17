İranlı 81 sporcu farklı ülkelere sığındı

"Jamaran" haber sitesine konuşan eski Spor ve Gençlik Bakanlığı Yardımcısı Abdülhamid Ahmedi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ahmedi, "Bir incelemede İran'da devrimden (1979) bu yana 81 sporcunun farklı ülkelere sığındığı belirlendi. Bunların arasında 24 kadın sporcu bulunuyor." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu sporcuların çoğunun dövüş sanatlarında faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Ocak 2020'de İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu olan Kimia Alizade Almanya'ya; Aralık 2019'da da satranç şampiyonu Ali Rıza Firuzja, İsrailli oyuncularla oynamama yönündeki gayri resmi yasağı protesto ederek takımını bırakmış ve Fransa'ya sığınmıştı.