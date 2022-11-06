İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2022 Pazar / 12 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İranlı asker, 4 silah arkadaşını öldürdü
Dünya

İranlı asker, 4 silah arkadaşını öldürdü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Bampur kentinde bir askerin, 4 silah arkadaşını öldürdüğü bildirildi.

AA6 Kasım 2022 Pazar 14:36 - Güncelleme:
İranlı asker, 4 silah arkadaşını öldürdü
ABONE OL

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yayımlanan habere göre, Bambur Polis Komutanı Alirıza Seyyad konuyla ilgili açıklama yaptı.

Seyyad, Bampur'daki kontrol noktasında, bir askerin açtığı ateş sonucu 4 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının kişisel nedenlerle gerçekleştiğini ileri süren Seyyad, saldırganın olay yerinde yakalandığını ve adli makamlara teslim edildiğini aktardı.

Sünnilerin çoğunlukta bulunduğu Sistan-Beluçistan eyaleti son günlerde rejim karşıtı protestolara ve emniyet güçlerinin göstericilere ateşli silahlarla müdahalesine sahne oluyor.

Eyalette, son iki aydır yaşanan olaylarda emniyet güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 100'den fazla kişi öldürülürken, 10'a yakın güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.