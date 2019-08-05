İranlı Bakan: ABD'nin yaptırımları insanlığa karşı suçtur

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları nedeniyle ülkede ilaç ve tıbbi malzeme temininde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, sağlık sektörüne yapılan yaptırımların insanlığa karşı suç olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Nemeki, Lübnan Sağlık Bakanı Cemil Cebek'le başkent Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Lübnanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Nemeki, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına değindi.

Yaptırımların, ABD yönetiminin iddialarının aksine sağlık sektörünü de hedef aldığını vurgulayan Nemeki, "ABD hükümetinin, İranlı hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara ambargoları ve sağlık sektörüne yönelik yaptırımları insanlığa karşı suçtur." dedi.

Nemeki, İran'da ihtiyaç duyulan ilaçların yüzde 97'sinin ülkede üretildiğini ancak yüzde 3'lük kısmın yaptırımlar nedeniyle temin edilemediğini ifade etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Cebek ise ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlara karşı olduğunu belirtti.

Cebek, "İran'a karşı yaptırımları zalimce olarak niteliyoruz. Yaptırımlara karşı İran'la iş birliğimizde herhangi bir kısıtlama yok." ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi, yaptırımların gıda ve ilaç ticaretini kapsamadığını savunsa da İran, bankacılık yaptırımları ve dolara erişim engeli nedeniyle tıbbi malzeme temininde sorun yaşıyor.