30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6608
  • 6,4025
  • 253.27
  • 100.128
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İranlı bakandan otomobil üreticilerine 'ölüm arabası üretmeyin' çıkışı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesindeki otomobil üreticileri tarafından üretilen otomobilleri 'ölüm arabası' şeklinde niteledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, İran Sağlık Bakanı Nemeki, Kirman eyaletinde Şehid Bahüner Tedavi Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki trafik kazalarındaki ölüm oranlarının yüksekliğine dikkati çekti.

Ülke genelindeki trafik kazalarında yılda 16 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nemeki, kazaları önleyecek tedbirlerin önceden alınmasının önemli olduğunu belirtti.

İran'daki otomobil üreticileri tarafından üretilen otomobillerin güvenli olmadığına işaret eden Nemeki, "Trafik kazalarını önlemek için hem halkı eğitmeliyiz hem de otomobil üreticilerini, 'ölüm arabaları' üretmeyi bir kenara bırakarak 'otomobil' üretmeye zorlamalıyız." dedi.

İran Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre, 2017 yılında ülkedeki trafik kazalarında 16 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede otomobil üretiminin başını İran Khodro ve Saipa şirketleri çekiyor.

Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler, ABD yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

İzmir´de bir gemide patlama sonrası yangın çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Rusya ABD'yi suçladı, İran'ı uyardı: Duygularla hareket etmeyin

Rusya ABD'yi suçladı, İran'ı uyardı: Duygularla hareket etmeyin

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

'Çocuklarımızı sapkın anlayışlara karşı eğitmek ve korumak hepimizin vazifesi'

'Çocuklarımızı sapkın anlayışlara karşı eğitmek ve korumak hepimizin vazifesi'
 

POPÜLER HABERLER

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Sigortasız işçiye emeklilik hakkı! İki yolu var

Sigortasız işçiye emeklilik hakkı! İki yolu var

Burası ne Antalya ne Bodrum! Türkiye'de bir ilk, akın ediyorlar

Burası ne Antalya ne Bodrum! Türkiye'de bir ilk, akın ediyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA