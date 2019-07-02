İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, İran Sağlık Bakanı Nemeki, Kirman eyaletinde Şehid Bahüner Tedavi Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki trafik kazalarındaki ölüm oranlarının yüksekliğine dikkati çekti.

Ülke genelindeki trafik kazalarında yılda 16 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nemeki, kazaları önleyecek tedbirlerin önceden alınmasının önemli olduğunu belirtti.

İran'daki otomobil üreticileri tarafından üretilen otomobillerin güvenli olmadığına işaret eden Nemeki, "Trafik kazalarını önlemek için hem halkı eğitmeliyiz hem de otomobil üreticilerini, 'ölüm arabaları' üretmeyi bir kenara bırakarak 'otomobil' üretmeye zorlamalıyız." dedi.

İran Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre, 2017 yılında ülkedeki trafik kazalarında 16 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede otomobil üretiminin başını İran Khodro ve Saipa şirketleri çekiyor.

Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler, ABD yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu.