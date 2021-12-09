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Dünya

İranlı Başmüzakereci Bakıri, nükleer anlaşmanın önünde engel olmadığını söyledi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerde uygun zemin oluştuğunda anlaşmanın önünde engel görmediklerini ifade etti.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 17:06 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:07
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Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da nükleer anlaşmanın tam anlamıyla yeniden uygulanması için bugün yapılan toplantının ardından İran basınına konuştu.

Toplantıda İran ve diğer tarafların müzakerelerin geleceğiyle ilgili görüşlerini dile getirdiğini aktaran Bakıri, şu ifadeleri kullandı:

"İran ciddi müzakerelere girme noktasında irade sahibi olduğunu belirtti. İran, uygun zemin oluştuğunda anlaşmanın önünde kesinlikle hiçbir engel görmüyor. Taraflar müzakerelerin devam ettirilmesi yönünde ciddi iradeye sahip. Bu da tarafların tutumlarını birbirine yaklaştırmak istediğini gösteriyor."

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da 5 gün boyunca devam eden görüşmelere, tarafların uzlaşamaması nedeniyle ara verilmişti.

İran heyetinin önceki müzakerelerde uzlaşılan taslak anlaşma metninde kapsamlı değişiklikler yaptığını savunan Avrupalı taraflar, Tahran'ı görüşmelerde "katı tutum" sergilemekle suçlamıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise çözüm önerilerinin nükleer anlaşmayla uyumlu olduğunu savunmuştu.

  • İranlı Başmüzakereci Bakıri
  • nükleer anlaşma

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