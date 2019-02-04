İranlı Büyükelçi Mescidi: ABD Irak'tan çekilsin

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesini istedi.

Mescidi, Bağdat'ta düzenlenen bir programda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Irak'taki istikrar ve güvenlik Irak silahlı kuvvetleri sayesinde gerçekleşti. ABD güçlerinin Irak'taki varlığıyla ilgili son karar ülke yetkililerinin elindedir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan CBS televizyonunda, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Mescidi, "Washington, güçlerini Irak'tan çekmeli." ifadesini kullandı.

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays el-Hazeli de bugün, ABD askerlerinin parlamentodan çıkacak karara rağmen Irak'ta kalmaya devam etmesi halinde buna karşı koymaya (silahlı olarak) hazır oldukları tehdidinde bulunmuştu.

Irak'tan Trump'a kınama

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi dün yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın açıklamasını kınayarak, Irak'ın başka bir ülkeye saldırı bölgesi olmasını kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Kaabi, "ABD askerleri ve danışmanlarının ülkeden çıkarılması ve ABD ile güvenlik anlaşmasının sonlandırılması için meclisten yasa çıkaracağız." demişti.

Başbakan Adil Abdulmehdi, konuyla ilgili sessizliğini korurken, geçen ay yaptığı açıklamada, Ocak 2018'e kadar ülkede yaklaşık 11 bin yabancı askerin bulunduğunu, bunların yüzde 70'inin ABD'li olduklarını söylemişti.

Iraklı Başbakan, bu sayının 2018 yıl sonunda 6 bini ABD'li asker olmak üzere 8 bine düştüğünü aktarmıştı.