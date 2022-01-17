İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2022 Pazartesi / 14 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5139
  • EURO
    15,4415
  • ALTIN
    791.177
  • BIST100
    2096.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İranlı diplomatlar 6 yılın ardından Suudi Arabistan'da!
Dünya

İranlı diplomatlar 6 yılın ardından Suudi Arabistan'da!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan'ın vize verdiği İranlı diplomatların bugün Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Merkezinde göreve başlayacağını söyledi.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 12:27 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:07
ABONE OL

Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Tahran-Riyad müzakereleri ve nükleer görüşmeleri değerlendirdi.

İran ile Suudi Arabistan arasında şu ana kadar 4 tur müzakere yapıldığını aktaran Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın, genel merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olan İslam İşbirliği Teşkilatında temsilci bulundurması öncelikli konu ve İranlı diplomatlara bu konuda vize verildi. Diplomatlarımız bugün Cidde'deki görevlerine başlayacak. Bu gelişmenin iki taraf diplomatlarının büyükelçilikleri ziyareti için de zemin oluşturmasını temenni ediyoruz."

İran'ın Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğini açmaya hazır olduğunu dile getiren Hatibzade, bunun Suudi Arabistan'ın atacağı pratik adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

- "WASHİNGTON KARARINI ALMALI VE AÇIKLAMALIDIR"

Sözcü Hatibzade, Viyana'daki nükleer müzakerelerde birçok parantezin kapandığını belirterek, "Şimdi özel siyasi kararların alınması ve önemli konuların görüşülmesi gerekiyor. Washington kararını almalı ve açıklamalıdır. Bu olursa iyi bir anlaşmaya doğru hızlı bir adım atarız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın açıklamalarıyla ilgili ise Hatibzade, "ABD Dışişleri Bakanı'na tüm çabasını A planının başarılı olması için harcamasını tavsiye diyorum. Her ülkenin B planı vardır. B planının kimse için cazip bir tarafı yoktur. İran'ın B planı da ABD için çok cazip olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.