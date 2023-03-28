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Dünya

İran'lı Genel Sekreter Şemhani'den Katar ilişkileri değerlendirmesi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Katar Dışişleri Bakanı Danışmanı Muhammed bin Abdülaziz el-Huleyfi “ikili ve bölgesel meseleleri” ele aldı.

AA28 Mart 2023 Salı 02:10 - Güncelleme:
İran'lı Genel Sekreter Şemhani'den Katar ilişkileri değerlendirmesi
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Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne yakınlığıyla bilinen "nournews" haber sitesine göre, Şemhani ile resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Huleyfi bir araya geldi.

Görüşmede, Şemhani ile Huleyfi ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri görüştü.

Şemhani, mevcut engellerin kaldırılmasıyla iki ülkenin siyasi etkileşimlerine göre altyapı projelerinin uygulanması alanında ticari işbirliğinin yanı sıra ortak faaliyetlerin düzeyinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Komşu ülkelerle kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesinin İran'ın dış ilişkilerdeki politikasının temel önceliği olduğunu kaydeden Şemhani, bu alanda hiç bir kısıtlamaları olmadığını ifade etti.

Şemhani, "bölge dışındaki bazı ülkelerin tartışmalı konuları suistimal ederek İran-Katar ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar yaratmaya çalıştığını" söyleyerek iki ülkenin bu süreci "tam bir dikkatle ele alması" gerektiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Danışmanı Huleyfi de İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik varılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunu bölgede istikrar ve güvenliğin artırılması için önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Huleyfi, resmi ziyaretleri çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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