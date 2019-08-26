İranlı General: Bu çılgın saldırılar Siyonist rejimin son çırpınışları İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, sosyal medya hesabından, İsrail'in Suriye ile Lübnan´a yönelik yaptığı hava saldırısına tepki gösterdi.