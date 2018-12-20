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İranlı iki diplomat Arnavutluk'ta istenmeyen kişi ilan edildi

Arnavutluk, başkent Tiran'da bulunan İran Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edilmeleri yönünde karar aldı.

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Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edlira Prendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arnavutluk, ülkenin güvenliği için tehdit oluşturan eylemlere karıştıklarından şüphelenilen İran Büyükelçiliğinden iki diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesi yönünde kararı aldı." dedi.

Prendi, bu iki diplomatın Arnavutluk'taki eylemlerinin diplomatik statülerine karşı olduğunu ve söz konusu kişilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri kararının, müttefik ülkelerle istişare edilerek alındığını bildirdi.

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