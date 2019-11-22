16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7226
  • 6,3301
  • 270.766
  • 106404
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İranlı komutan Gulam Ali Reşid'den ABD'ye: Can güvenliğiniz için körfezde sorumlu davranın

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Gulam Ali Reşid, 6 ay aradan sonra Basra Körfezi'ne uçak gemisi gönderen ABD'ye 'kendi askerlerinin can güvenliği için sorumlu davranması' uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Reşid, Simnan eyaletinde 416 bin kilometrekarelik bir alanda düzenlenen geniş çaplı hava savunma tatbikatı sırasında değerlendirmelerde bulundu.

Basra Körfezi'ne 6 ay aradan sonra uçak gemisi gönderen ABD'ye "bölgede yanlış adımlar atmaktan kaçınması" çağrısı yapan Reşid, "Bu tatbikat meydanından, başta ABD olmak üzere İran düşmanlarına uyarıda bulunuyoruz. ABD hükümeti, bölgede ve özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda Amerikan askerlerinin can güvenliği için sorumlu davranmalıdır." dedi.

Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, Devrim Muhafızları Ordusu ile İran ordusunun operasyonlarını koordine eden İran Silahlı Kuvvetlerindeki en üst düzeydeki birim olarak biliniyor.

ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, kısa süre önce Beyaz Saray'ın talimatıyla 6 ay sonra ilk kez Basra Körfezi'ne hareket etmişti.

İran, bugün Simnan eyaletinde 416 bin kilometrekarelik alanı kapsayan geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlatmıştı.

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Defacto

Defacto

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

FETÖ'cü darbeciler için istenen ceza belli oldu

FETÖ'cü darbeciler için istenen ceza belli oldu

Uzmanından çarpıcı açıklama: Türkiye'de bahar ayları artık ortadan kalkacak

Uzmanından çarpıcı açıklama: Türkiye'de bahar ayları artık ortadan kalkacak

Türkiye için bir ilk: 1 milyar doları aştı

Türkiye için bir ilk: 1 milyar doları aştı

Yer: Erzurum! 'Uzaylılar yazdı' denilmişti, sırrı çözüldü

Yer: Erzurum! 'Uzaylılar yazdı' denilmişti, sırrı çözüldü

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan sert tepki: Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

Başkan Erdoğan´dan sert tepki: Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

Balonlarla keşfediyorlar! Kuşbakışı manzara keyfi...

Balonlarla keşfediyorlar! Kuşbakışı manzara keyfi...

Yunan muhabir hayran kalmıştı: İşte Türkiye'nin yüz akı olan merkezler

Yunan muhabir hayran kalmıştı: İşte Türkiye'nin yüz akı olan merkezler

Afyon'da ortaya çıktılar! Fotoğraflara böyle yansıdı...

Afyon'da ortaya çıktılar! Fotoğraflara böyle yansıdı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA