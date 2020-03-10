İranlı Milletvekili koronavirüsle ilgili ''biyo-terör saldırısı'' iddialarını eleştirdi

AA 10 Mart 2020 Salı 15:48 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:48

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hoceste, "Bazı yetkililerin biyo-terörizmi gündeme getirmelerindeki amaç, koronavirüs krizini yönetememeleri nedeniyle sorumluluğu dış düşmanlara havale etmektir." ifadesini kullandı.

Hoceste, kamuoyundaki yaygın kanaatin virüsün dış düşmanların biyolojik saldırısı olmasından çok ülke yöneticilerinin bu konuda gereken tedbiri ve yerinde doğru kararları alamadığı yönünde olduğunu belirtti.

- İran'da "biyo-terör saldırısı" tartışmaları

İran Meclisi'ndeki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Haşmetullah Felahetpişe, geçtiğimiz günlerde, ABD'nin İran ve Çin'de koronavirüsü yayarak biyo-terör saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger de dün Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de katıldığı Sağlık Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdiği açıklamada, Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından ülkede Çin'in Vuhan kentinde görülen Kovid-19'dan farklı bir virüsün daha bulunduğunu ve bunun ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabileceğini öne sürmüştü.

Sağlık Bakanlığından ise bugün bir açıklama yapılarak Berzeger'in söz konusu iddiaları yalanlanmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 291'e, vaka sayısının ise 8 bin 42'ye yükseldiği açıklanmıştı.