AA 24 Nisan 2020 Cuma 14:34 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 14:34

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Yarmuhammedi, yaklaşık 3 milyon nüfuslu eyalette halkın yaşadığı maddi sorunlara ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaştıkları zorluklara dikkati çekti.

Yarmuhammedi, "Sistan ve Beluçistan halkının yüzde 74'ü açlık sınırının altında yaşıyor ve sürekli bir işleri de yok. Çoğunluğu günübirlik işlerde çalışıp, günlük ücret alıyor. Bu nedenle, onlar Kovid-19'un zirveye ulaştığı dönemde dahi çalışmalarına ara veremediler." ifadelerini kullandı.

Eyalette salgına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısının sınırlı olduğunu ama hükümetin bazı işletmelerin faaliyetlerine devam edebileceği yönündeki izninden sonra salgına yakalanan kişi sayısında artış yaşandığını söyleyen İranlı Milletvekili, şunları kaydetti:

"Eğer hükümet Sistan ve Beluçistan'da daimi bir işe sahip olmayanları desteklemek için hazırlık yapsaydı biz bugün, halkın Kovid-19'a yakalanmasına şahit olmayacaktık."

Yarmuhammedi, İran hükümetininin eyalette salgından zarar gören kesimleri destekleme konusunda da başarılı olamadığını vurguladı.

Bölgede halkın yüzde 70'inin telekomünikasyon ağlarına erişim imkanının olmadığına dikkati çeken Yarmuhammedi, "Ne yazık ki bu ilgisizliğin kökleri devrim öncesine kadar gidiyor." diye konuştu.

Yarmuhammedi, Sistan ve Beluçistan'daki fakirlik probleminin çözülmesi için hükümetin bölgeye özel bir ilgi göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.



