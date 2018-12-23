İranlı milletvekilinden Sistan-Beluçistan eyaleti boşalıyor uyarısı

Dehmerde, mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Dehmerde, Sistan-Beluçistan'ın geri kalmışlık, altyapı yetersizliği, işsizlik, geçim sıkıntısı, kuraklık, demir yoluna sahip olmaması, meydana gelen kum ve toz fırtınası, susuzluk ve doğal gazın ulaştırılmaması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Devlet yetkililerinin bu sorunların çözülmesiyle ilgili birçok söz verdiğini ancak bunların yerine getirilmediğini anlatan Dehmerde, burada yaşayan halkın temel geçim imkanlarından yoksun olması nedeniyle kentin varoşlarına göç etmek zorunda kaldığını aktardı.

Yetkililere Sistan-Beluçistan eyaletinin boşaldığı uyarısında bulunan Dehmerde, şunları şöyledi:

"Oradaki halkın yerinde kalması için hiçbir adım atılmıyor ve sorunlarıyla ilgilenilmiyor. İnsanlar, İran'ın bu önemli ve Uhud Boğazı olarak tabir edilen hassas eyaletinden göç ediyor."

Okul yangını eleştirisi

Zahidan kentindeki bir okulda 4 kız çocuğunun altyapı yetersizliğinden kaynaklı yangında hayatını kaybettiğini hatırlatan Dehmerde, "İran halkını derinden sarsan Zahidan'daki okul yangını konusunda kim hesap verdi?" eleştirisinde bulundu.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde bir ilkokulda gaz sobasından kaynaklı yangında 4 öğrenci hayatını kaybetmiş, 55 öğrenci ise kurtarılmıştı. Bu olay üzerine, Zahidan 2. Bölge Eğitim ve Öğretim Müdürü Melik Muhammed Sincirani, çocuklarını kaybeden kederli ailelerle dayanışma amacıyla görevinden istifa etmişti.