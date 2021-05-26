İranlı milletvekilleri Viyana'daki müzakerelerin hızla neticelenmesini bekliyor

AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:33 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:33

Eski İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Feridun Abbasi ile Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Murtaza Mahmudvend, Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri ve ABD arasında devam eden nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Feridun Abbasi, İran müzakere heyetinin ülkede yeterli desteğe sahip olduğunu ve yaptırımların kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

- "Yaptırımlar kalkmazsa düşmanın üzerindeki baskıyı artıracağız"

Abbasi, "Yaptırımları kaldırsınlar ve uluslararası yasalara göre İran'ın diğer ülkelerle insani ilişkilerinin önü açılsın. Yaptırımlar kalkmazsa biz de sonuç almak için düşmanın üzerindeki baskıyı artıracağız." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki şartların müzakere yolunu sürekli olarak açık tutmalarını zorunlu kıldığını dile getiren Abbasi, "Meclisin çıkardığı yasadan sonra karşı taraf da nükleer anlaşma müzakerelerine yeniden başlamaya mecbur kaldı. ABD de müzakerelere katılmak istiyor ancak biz onun yer almasını istemiyoruz." görüşünü paylaştı.

Yaptırımlar tam anlamıyla kalkmadığı ve siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerin yolu açılmadığı sürece Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'ü askıya alacaklarını söyleyen Abbasi, karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimleriyle ilgili hiçbir problem olmayacağını ifade etti.

- "Diplomatlar, düşmanın kelime oyunlarıyla bizi oyalamasına izin vermesin"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Murtaza Mahmudvend de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti döneminde 8 yıldır müzakere ettiklerini ancak hala taahhütte bulunma sürecinde oldukları eleştirisinde bulundu.

Mahmudvend, "Miletvekilleri müzakerelerden sonuç alma peşindedir. Diplomasi alanında faaliyet gösteren arkadaşlarımız çok çaba gösterdi ancak somut bir netice ortaya çıkmadı. Diplomasi yürütülüyor ancak yaptırımlar, yoksulluk, işsizlik ve geçim derdinden başka bir kazanım elde edilmedi." dedi.

Tüm yaptırımların kaldırılması ve bunun doğrulanması gerektiğini vurgulayan Mahmudvend, "Yaptırımlar devam ederse ne diplomatlar ne de milletvekilleri halka verecek bir cevap bulabilir. Müzakerelerin sonuç vermesini ve halkın yaşadığı sıkıntılardan kurtulmasını diliyoruz. Diplomatlar, düşmanın kelime oyunlarıyla bizi oyalamasına izin vermesin." ifadelerini kullandı.

Viyana'daki müzakerelerin yaptırımların kalkmasıyla neticelenmesini beklediklerini aktaran Mahmudvend, "Batı, bu müzakerelerin İran'ın zararına sonuçlanmasını istiyor. Nükleer enerji alanında geri adım atmayacağımız, büyük bir kazanım elde ettik." diye konuştu.