11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,761
  • 6,3986
  • 273.111
  • 108651
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İranlı şirketler Suriye'nin altyapısını yenileme projelerinde yer alacak

İran ile Esed rejimi arasında Suriye'deki su ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran resmi ajansı IRNA, mutabakat zaptının İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile başkent Tahran'ı ziyaret eden Esed rejiminin Su Kaynakları Bakanı Hüseyin Arnus tarafından imzalandığını duyurdu.

Haberde, imzalanan mutabakat zaptıyla İran ile Esed rejiminin, Suriye'deki su ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesine ilişkin iş birliğinin çerçevesi ile İranlı şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerinin kapsamının belirleneceği aktarıldı.

İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, söz konusu mutabakatla İranlı şirketlerin Suriye'de baraj, hidroelektrik santral ve kanalizasyon arıtma tesislerinin inşa projelerinde yer alma imkanı bulacağını belirtti.

Esed rejiminin Su Kaynakları Bakanı Arnus ise Suriye'nin yeniden yapılanma projelerinde İranlı şirketlere öncelik verileceğini ifade etti.

Ceren´in son anları kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Ceren'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren'in katil zanlısı tutuklandı

Swiss International'dan İstanbul'a dev yatırım planı

Swiss International'dan İstanbul'a dev yatırım planı

TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

Hepsi safra kesesinden çıktı: 4 personel 1 saatte sayabildi

Hepsi safra kesesinden çıktı: 4 personel 1 saatte sayabildi

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´in son anları kamerada

Ceren´in son anları kamerada

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA