İranlı siyasetçiden 14 Mayıs seçimlerine övgü! ''Türkiye'de demokrasi öyle bir düzeye geldi ki...''

Arif, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'ta Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini değerlendirdi.

Türkiye'deki demokrasiyi öven Arif, şunları kaydetti:

"Türkiye'de demokrasi öyle bir düzeye geldi ki farklı (düşüncelere sahip) partiler, özgürce ve askerlerin etkisi olmadan programlarını halk oylamasına sunabiliyor.

Bu önemli olay, bizim için bir ders olabilir. Vatandaşların (seçimlere yüksek) katılımı için bir ortam oluşturarak ülkemizin siyasi tarihinde yeni bir sayfa açabiliriz. İran halkının kaderini belirlemesi için katılımını istiyorsak, süreç, uzmanların başını çektiği düşünce merkezlerinin yönetiminde olmalıdır, güvenlik merkezli değil."