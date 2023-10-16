İranlı ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü

İranlı 83 yaşındaki ünlü yönetmen Daryuş Mehrcuyi ve senarist-kostüm tasarımcısı eşi Vahide Mohammadifar'in İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı. Elburz Eyaleti Emniyet Müdürü Hamid Hedavand olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün gece Daryuş Mehrcuyi ve eşi Vahide Mohammadifar'in kaldıkları evlerinde öldürüldüğü ihbarı kızları tarafından bize iletildi. Polis, cinayetin kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boyun ve vücut kısımlarına alınan darbeler sonucu gerçekleştiğini belirledi" dedi. Hedavand, olayın ayrıntılarını araştırmak için uzman ekip oluşturulduğunu ve katillerin yakalanması için gerekli takibin başladığını kaydetti.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'DEN KATİLLERİN BULUNMASI İÇİN ÖZEL TALİMAT

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cinayetin araştırılması için polis ve emniyet birimlerine özel talimat verdiğini duyurdu. Cehromi, "Cumhurbaşkanımız, bu acı kayıp nedeniyle sanatçının ailesine ve ülkenin sanat camiasına taziyelerini sunarken, polis ve emniyet birimlerine bu konuyu ekstra ciddiyet ve hızla araştırmaları ve gerekli önlemlerin alınması hususunda özel talimat verdi" ifadelerini kullandı.

Gençliğinde ABD'de eğitim gören ve daha sonra 5 yıl Fransa'da yaşayan Daryuş Mehrcui, bir köylünün ineğine olan takıntısını anlatan 1969 yapımı "The Cow" adlı filmiyle ulusal ve uluslararası üne kavuşmuştu.