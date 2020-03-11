İranlı virolog Keyvani: Karantina tedbirlerinde geç kalındı

AA 11 Mart 2020 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 15:56

Viroloji uzmanı Keyvani, İran'da şu ana kadar 354 kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgınına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Koronavirüsün ülkede tespit edildiği ilk günlerde karantina önlemine başvurulmamasını eleştiren Keyvani, "Virüsün henüz yayılmadığı dönemde en sıkı şekilde karantina tedbirleri uygulanmalıydı, karantina ve tüm kentlerin dezenfekte edilmesi için geç kalındı. Şu anda ülkenin tamamına yayılan bu hastalığa karşı sağlık kurallarına riayet etmeliyiz. Artık karantina ve tüm kentlerin dezenfekte edilmesi için geç kalındı." dedi.

Görev yaptığı hastanede günde yaklaşık 1000 kişinin test edildiğini ancak bu sayının yeterli olmadığını belirten Keyvani, şunları söyledi:

"Tam olarak kaç kişinin enfekte olduğunu bilmiyoruz. Milyonlarca kişiyi test etme imkanı da bulunmuyor. Daha fazla kişinin test edilebilmesi için virüs tespit kitlerinin onaylanıp laboratuvarlara gönderilmesini umuyoruz. Bana göre, şu anda en önemli iş kendi sağlımızı korumaktır."

- Hastalığın teşhisi konusunda yaptırımların etkisi yok

Keyvani, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkede koronavirüsle mücadeleyi dolaylı yoldan etkilediğine dikkati çekti.

İranlı virolog, "Koronavirüsün teşhis ve tedavi edilmesi sürecinde yaptırımların bir etkisi bulunmuyor. Elbette örneğin hükümet sağlık teçhizatı almak istediğinde ödemeyi bankalar üzerinden gerçekleştiremiyor ve bu mesele dolaylı yoldan etki ediyor ancak hastalığın teşhisi konusunda yaptırımların herhangi bir etkisi bulunmuyor." diye konuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı bugün itibarıyla 9 bine, can kaybı ise 354'e yükseldi. Şu ana kadar Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 959 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da koronavirüs teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan ve Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir'in de hastalığı yendikleri belirtilmişti.