İranlı yetkili, yaptırım altındaki petrol ticaretinin Batı'nın onayıyla kolaylaştırıldığını söyledi

AA 28 Ocak 2022 Cuma 15:59 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 15:59

İran'ın Shafaqna Haber Ajansına konuşan Alizade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile dünya güçleri arasında devam eden nükleer görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Alizade, nükleer görüşmelerdeki teknik meselelerin henüz çözüme ulaşmadığını aktararak, "Teknik konular görüşmelerin sonuçlanmasının önündeki en büyük engel ve şu anda bu engellerin çözülmesine dair iyi bir haber yok." dedi.

Ülkesinin petrol satışı ve dondurulmuş mal varlıklarının akıbeti konusunda da bilgi veren Alizade, şöyle devam etti:



"Batılıların yeşil ışık yakmasıyla İran'ın petrol satışı ve elde edilen paranın Avrupa yerine Çin kanalıyla ülkeye dönüşü rahatlıkla yapılmaktadır. Diğer bir deyişle, İran petrolünün satışı ve para transferinin kolaylaştırılması, tarafları müzakereleri sonuçlandırmaya motive etmede olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir."

- İran'ın petrol ihracatı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarıyla ciddi oranda azalmıştı

Eski Başkan Donald Trump döneminde Washington 2018'de nükleer anlaşmadan ayrılarak Tahran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamış ve İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı hedeflemişti.



Yaptırımların ardından ekonomisi petrole dayalı İran'ın petrol ihracatı ciddi oranda azalmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.



Bu süreçte satmakta zorlandığı için petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indiren İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da üçüncü ülkelerin ve tanker izleme şirketlerinin verilerine göre, ortalama günlük 500 bin varilin altına düşmüştü.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Avrupa Birliğinin (AB) aracılığında nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, "Hükümetimiz döneminde petrol ihracatı yüzde 40 arttı. Buradan elde edilen para da ülkeye dönüyor." demişti.

