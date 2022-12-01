İranlı yetkililer, İran'ın Dünya Kupası'ndan elenmesini kutlayan bir kişinin öldürüldüğünü doğruladı

İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Gilan eyaleti Savcısı Fellah Miri, önceki gece Bender Enzeli kentinde İran Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'ye mağlup olduğu maç sonrasında bir kişinin saçmayla vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Olayı "şüpheli" olarak niteleyen Miri, olayla ilgili Bender Enzeli Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Bender Enzeli Emniyet Müdürü Cafer Cevanmerdi de Mehran Semak (27) adlı kişinin öldürülmesiyle bağlantılı çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını ancak cinayeti işleyen kişinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Cevanmerdi, ayrıca ilk incelemelere göre, öldürülen kişinin "av tüfeğiyle" vurulduğunun tespit edildiğini ve olayla ilgili detaylı bilginin adli tıp raporu ve teknik incelemelerin sonuçlanmasının ardından kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

İki yetkili de söz konusu kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürülüp öldürülmediğine dair net bilgi vermedi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), ülkenin kuzeydoğusundaki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentinde "mağlubiyeti kutlama" gösterisi sırasında bir kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

IHR, söz konusu kişinin kutlamalar sırasında arabasının kornasını çalınca güvenlik güçleri tarafından açılan ateşle başından vurularak öldürüldüğünü aktarmıştı.

İran Milli Takımı'nın oyuncularından Said İzzetullahi ise olayla ilgili Instagram hesabından konuya dair paylaşım yaptı. İzzetullahi, öldürülen kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu belirtti.

Dünya Kupası için Katar'da bulunan İzzetullahi, yıllar önce birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak, "Dün geceki acı mağlubiyetten sonra senin vefat haberini almak yüreğimi daha çok yaktı. Eski dostum, bilmelisin ki her geçen gün bu dünyada insanlık daha da azalıyor." ifadelerini kullandı.

Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD'ye 1-0 yenilgisi sonrası ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkan bazı gruplar, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlamaları yapmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kutlama yapan İranlıların slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturdukları görülmüştü.