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Dünya

Irkçı Gvir'den Filistinli tutukluların ziyaretine kısıtlama

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in, işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yapılan aile ziyaretlerini ayda bir defadan iki ayda bire düşürecek şekilde kısıtladığı bildirildi.

AA1 Eylül 2023 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Irkçı Gvir'den Filistinli tutukluların ziyaretine kısıtlama
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İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, ziyaretlerin ayda birden iki ayda bire düşürülmesi uygulaması 3 Eylül Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek.

Uygulamanın ayrıca İsrail hapishanelerindeki 5 bin tutukludan yaklaşık 1600'ünü kapsayacağı aktarıldı.

Ben Gvir'in söz konusu kararı, güvenlik birimleriyle koordinasyon sağlamadan ve kendisini kararın sonuçları konusunda uyaran Cezaevi Hizmetleri Yönetimi'nin muhalefetine rağmen aldığı kaydedildi.

Öte yandan aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri Ben Gvir, kararı aldığını doğruladı.

Ben Gvir, gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu benim politikam, bu temelde seçildim ve bunu uygulayacağım. Vereceğim her karar mahkumları üzebilir ama bu kararı ben iyice düşündükten sonra aldım." ifadelerini kullandı.

- FİLİSTİN ESİRLER CEMİYETİ KARARA TEPKİLİ

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris ise İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in mahkumların ailelerinin yaptığı ziyaretleri ayda birden iki ayda bire düşürme kararının "bir sonraki patlamanın kaynağı" olacağını savundu.

Faris, yaptığı yazılı açıklamada, kararı "İsrail yasalarına, uluslararası hukuka aykırı şekilde mahkumlara ve ailelerine zarar vermeyi, temel haklarını ihlal etmeyi amaçlayan intikamcı ve ırkçı bir davranış" olarak niteledi.

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